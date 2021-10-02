Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı - Haberler Ekonomi
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Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı

Kırşehir'de 10 gün süre ile açık kalacak Yöresel Lezzetler Fuarı Cacabey Meydanında açıldı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 10 gün süre ile açık kalacak Yöresel Lezzetler Fuarı Cacabey Meydanında açıldı.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen esnaflar, kurulan yöresel ürünler fuarı ile Ahiler diyarında buluştu. Cacabey Meydanı'nda kurulan fuar ile şehir ekonomisine katkı sağlanması amaçlanırken Kırşehirli vatandaşlar tarafından da fuar alanı ilgi odağı oldu. Yöresel lezzetlerin sergilendiği alandan elde edile gelirlerden Kırşehir Belediyespor takımına da katkı sunulacak.

Türkiye genelinde farklı bölgelerden gelen yaklaşık 140 esnafı ağırlayan meydanda çocuklar için de sirk gösterileri sunuluyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı

Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı

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