Kırşehir'de 'Yöresel lezzetler Fuarı' açıldı

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 10 gün süre ile açık kalacak Yöresel Lezzetler Fuarı Cacabey Meydanında açıldı.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen esnaflar, kurulan yöresel ürünler fuarı ile Ahiler diyarında buluştu. Cacabey Meydanı'nda kurulan fuar ile şehir ekonomisine katkı sağlanması amaçlanırken Kırşehirli vatandaşlar tarafından da fuar alanı ilgi odağı oldu. Yöresel lezzetlerin sergilendiği alandan elde edile gelirlerden Kırşehir Belediyespor takımına da katkı sunulacak.

Türkiye genelinde farklı bölgelerden gelen yaklaşık 140 esnafı ağırlayan meydanda çocuklar için de sirk gösterileri sunuluyor. - KIRŞEHİR