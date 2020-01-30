Kırşehir'de, yolcu otobüsünün bagajında 349 paket kaçak sigara ele geçirildi

30.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:04

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 349 paket sigara ele geçirdi.



Ankara-Kayseri kara yolu, Ortaköy kavşağındaki kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagajda bavul ve çantalarda 349 paket kaçak sigara bulundu. Ekipler, otobüsün muavini olan yabancı uyruklu M.P.J., hakkında adli işlem başlattı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA