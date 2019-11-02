Kırşehir'de yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı
Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı beldesi girişinde, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Genel bilgi taraması yapılan yolculardan 15 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklunun sahte kimlikle seyahat ettikleri belirlendi.
Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen, işlemler için emniyete götürüldü.