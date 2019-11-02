Kırşehir'de yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

02.11.2019 14:42
Kırşehir'de yolcu otobüsünde 17 düzensiz göçmen yakalandı

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollarla giren 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı beldesi girişinde, Van'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Genel bilgi taraması yapılan yolculardan 15 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklunun sahte kimlikle seyahat ettikleri belirlendi.

Yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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