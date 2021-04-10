KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI
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KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsünün yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

KIRŞEHİR-Kayseri karayolunda şehirlerarası yolcu otobüsünün yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildiği kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.45 sıralarında Kırşehir-Kayseri karayolu Kurugöl mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 50 DK 141 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü yoğun tipi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs içinde bulunan 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI
KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI
KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI
KIRŞEHİR'DE YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 13 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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