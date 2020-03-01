Kırşehir'de yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları

01.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:30

Kırşehir'de okul sporları yıldızlar masa tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen yıldızlar grubunda erkek ve kızlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

İki gün süren çekişmeli geçen müsabakaların sonunda yıldız kızlar kategorisinde Cacabey Ortaokulu birinci, Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu ikinci ve Kaman Çağırkan Hacı Meşhude Yılmaz Ortaokulu üçüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Yeşilyurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu birinci, Muzaffer Mermer Ortaokulu ikinci ve Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulu üçüncü olmayı başardı.

Karşılaşmaların sonunda dereceye giren okullara kupa, madalya ve başarı belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, antrenörler tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA