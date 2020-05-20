Kırşehir'de yetim çocuklara ücretsiz bayram traşı
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Kırşehir'de yetim çocuklara ücretsiz bayram traşı

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yetim çocuklara bayram tıraşı yaptırdı.

Kırşehir'de yetim çocuklara ücretsiz bayram traşı
20.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:06

Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yetim çocuklara bayram tıraşı yaptırdı.

Dernek başkanı Seyfettin Cerit ve yöneticiler, başta sığınmacı ailelerin çocukları olmak üzere yetim çocukların bayrama hazırlanması için kent merkezindeki 10 berberle anlaştı.

Önceden belirlenen evlere giden berberler, koronavirüs tedbirleri de gözetilerek 110 çocuğun saçını tıraş etti. Dernek yöneticileri, tıraşın ardından çocuklara harçlık ve çeşitli hediyeler verdi.

Seyfettin Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce takibini yaptıkları yetim çocuklara yönelik farklı zamanlarda etkinlikler düzenleyerek sosyal hayata hazırlanmalarına katkı sunduklarını söyledi.

Çocukların eğitimi ve ailelerinin maddi ihtiyaçlarının da karşılandığını belirten Cerit, yetim çocukların Ramazan Bayramı'na mutlu girmeleri için çeşitli faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Bayram denilince akla ilk gelenin yetim çocuklar olduğunu vurgulayan Cerit, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçten dolayı evden çıkamayan, saç tıraşlarını olamayan yetim çocuklarımızı bayrama hazırladık. Onlar berbere gidemedi, berberi onlara götürdük. Berberler ev ev dolaşarak çocukları tıraş etti. Tıraşlarını olan çocuklarımız heyecanla bayramı bekliyor. Kırşehir İHH olarak 110 yetim çocuğumuzun bayram öncesi tıraşını anlaştığımız berberlerle gerçekleştirdik. Bayram harçlıkları ve çeşitli hediyeler takdim ederek onları mutlu etmeye çalıştık."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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