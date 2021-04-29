Kırşehir'de yerli tohumu teşvik için 120 bin sebze fidesi dağıtıldı
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Kırşehir'de yerli tohumu teşvik için 120 bin sebze fidesi dağıtıldı

Kırşehir'de yerli tohumu teşvik için 120 bin sebze fidesi dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında vatandaşlara yaklaşık 120 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kırşehir'de, "40 Köy 40 Tohum Projesi" kapsamında vatandaşlara yaklaşık 120 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Proje çerçevesinde köyleri dolaşan Kırşehir Belediyesi ekipleri, topladıkları domates, biber ve salatalık tohumlarından fide yetiştirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaklaşık 120 bin fidenin dağıtımı için Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, "Ata tohumu, geçmişimizin zenginliğidir" anlayışıyla "40 Köy 40 Tohum Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Oluşturulan ekibin köy ve beldeleri gezerek domates, salatalık, biber gibi sebze tohumları topladığını aktaran Ekicioğlu, tohumların belediye serasında fide haline getirildiğini anlattı.

Yaklaşık 120 bin sebze fidesinin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını vurgulayan Ekicioğlu, "Aslında birkaç gün sonra dağıtmayı planlıyorduk ancak pandemi nedeniyle tam kapanma söz konusu olunca erken dağıttık. Belediye olarak seneye yaklaşık 300 bin fide üretip dağıtmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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