Kırşehir'de yeni Kovid-19 tedbirleri alındı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yeni tedbirler alındığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kovid-19 ile ilgili yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına pazar gününün de eklendiği belirtilen açıklamada, kent merkezindeki pazar yerlerinin de bu karar doğrultusunda pazartesi, salı ve cumartesi günlerinde açık olacağı ifade edildi.

Eğitimle ilgili kararların da alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleştirilmiş sınıflı okullar ile köylerde, Kaman ilçesi Kurancılı beldesi, Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde açık bulunan ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarında tam zamanlı yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokulların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine karar verildi.

Lise 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesi, okullardaki sınav uygulamalarının açıklanan takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda devam etmesi, yüz yüze eğitimde veli rızasının alınmasına devam edilmesi kararlaştırılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız