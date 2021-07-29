Kırşehir'de yeni kaynaktan içme suyu verilmeye başlandı
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Kırşehir'de yeni kaynaktan içme suyu verilmeye başlandı

Kırşehir'de yeni kaynaktan içme suyu verilmeye başlandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni bulunan kaynaktan kente içme suyu verilmeye başlandığını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yeni bulunan kaynaktan kente içme suyu verilmeye başlandığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan iklim değişiklikleri ve su tüketimindeki plansızlıkların meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için Kırşehir Belediyesi olarak çalışma yaptıklarını ifade etti.

Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım, onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için alternatif kuyu arayışlarımız sürmektedir. Bu kapsamda Ökse'de yeni bir kuyu çalışması yapılmış ve suya ulaşılmıştır. Bulunan su Kırşehir halkının tüketimi için verilmeye başlanmıştır."

Ekicioğlu, su kullanımı konusunda daha dikkatli davranılmasını isteyerek, "Genel anlamda ve iklimsel nedenlerle suların azalması ve bazı bölgelerde bağ ve bahçe sulamalarının içme suyuyla yapılması nedeniyle ilimizin yüksek bölgelerinde meydana gelen basınç düşüklüğü nedeniyle hemşehrilerimizin bu hususlara dikkat ederek planlı su kullanmalarını istirham ederim." ifadesiini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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