Kırşehir'de yeni hal binası için pazarcı esnafının görüşü alındı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ihtiyaç olan yeni hal binası için pazarcı esnafının görüşünü aldıklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledikleri toplantıda hem pazarcı esnafını dinlediklerini hem de yeni hal binası ile ilgili istişarede bulunduklarını ifade etti.

Yeni hal binası ile ilgili proje hazırladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, binanın belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını aktardı.

Toplantıda fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Projelerimiz arasında bulunan yeni hal binası ile ilgili gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün de kıymetli pazarcı esnafımızla kendi öz kaynaklarımızla yapımını gerçekleştireceğimiz yeni hal binası projemizin detaylarını görüştük. Yapımını gerçekleştireceğimiz projelerimizle ilgili herkesin görüşüne başvurmaya ve ortak akılla hareket etmenin önemine inanıyoruz. Yapılacak yeni hal binası, pazarcı esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve hemşehrilerimize daha iyi hizmet sunacakları modern bir yapı ve alan niteliğinde olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız