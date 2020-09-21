Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent genelindeki okullarda hijyen kuralları ile ilgili bütün tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Kırşehir'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
21.09.2020 14:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:32

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, kent genelindeki okullarda hijyen kuralları ile ilgili bütün tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Akın, 2020-2021 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Prof. Dr. Erol Güngör İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Koronovirüs tedbirlerini kontrol eden Vali Akın, sınıfları gezerek öğrencilerden tedbirlere uymalarını istedi.

Salgın nedeniyle ara verilen eğitim hayatının uyum eğitimi ile yeniden başladığını anımsatan Vali Akın, anaokulu ile 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladıklarını aktardı.

Akın, "Kent genelindeki okullarda hijyen kuralları ile ilgili bütün tedbirleri aldık. Sosyal mesafeyi korumak adına ilimiz genelinde sınıfları iki gruba ayırdık. Koronavirüsle mücadele verdiğimiz bu süreçte hem öğrencilerimizin hem de öğretmenlerimizin sağlığını korumak durumundayız. Öğrencilerimizden maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz. Amacımız, ailelerin öğretmenlerine emanet ettiği öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Akın'a, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, Okul Müdürü Fırat Karagüllü ve okul idarecileri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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