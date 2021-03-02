Kırşehir'de yeme içme mekanları HES kodu olmadan müşteri kabul edemeyecek
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Kırşehir'de yeme içme mekanları HES kodu olmadan müşteri kabul edemeyecek

02.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:04
Kırşehir'de yeme içme mekanları HES kodu olmadan müşteri kabul edemeyecek

Kırşehir'de, belirli saatlerde müşteri kabul edecek olan yeme içme mekanlarında HES kodu kontrolünün devam edeceği bildirildi.

Kırşehir'de, belirli saatlerde müşteri kabul edecek olan yeme içme mekanlarında HES kodu kontrolünün devam edeceği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanarak, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Hafta içi ve sonunda 21.00­-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği ifade edilen açıklamada, 65 yaş ve üzeri vatandaş ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılacağı, toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekleri aktarıldı.

Yeme içme mekanlarının belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00­-19.00 saatleri arasında mesafe koşulları, açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması ile müşteri kabul edebilecekleri vurgulanan açıklamada, aynı iş yerlerinin 19.00-­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel ­al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebileceği aktarıldı.

Açıklamada, yeme içme iş yerlerinin HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilerek, onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda fazladan masa, ­koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

Kırşehir'de mesai saatlerinin 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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