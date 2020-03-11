Kırşehir'de, yedi kişilik tarihi eser çetesine operasyon
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Jandarma, Kırşehir, 3. Sayfa

Kırşehir'de, yedi kişilik tarihi eser çetesine operasyon

Kırşehir'de, yedi kişilik tarihi eser çetesine operasyon Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mucur ilçesi sınırlarında yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi suçüstü yakalandı.

11.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:08
Kırşehir'de, yedi kişilik tarihi eser çetesine operasyon

Kırşehir'de, yedi kişilik tarihi eser çetesine operasyon

KIRŞEHİR - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mucur ilçesi sınırlarında yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre İnanç köyü sınırları içerisinde, Kültür ve Tabiat Varlığı kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri öne sürülen A.Y., liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Suç örgütü lideri A.Y., ile birlikte, S.D, M.H, M.K, O.Y, Y.O. ve T.T. isimli şahıslar izinsiz kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacakları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslara ait üç ayrı araçta yapılan aramalarda; Bizans ve Roma dönemlerine ait (2 bin 283) adet tarihi eser (sikke), adet av tüfeği, adet av tüfeği fişeği ve adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar, kolluk kuvvetlerinde verdikleri ifadenin arından adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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