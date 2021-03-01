Kırşehir'de YEDAM ile bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlanıyor

Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Güneş, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek verdiklerini belirtti.

Güneş, bu yıl 101'inci yılını kutlayan Yeşilay'ın 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı "Yeşilay Hep Benimle" mesajıyla kutladığını ifade etti.

Kurumun, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarıyla mücadelesini aralıksız sürdürdüğünü vurgulayan Güneş, bağımlı bireylere ve ailelerine Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çatısı altında ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlandığını aktardı.

Kırşehir'de de YEDAM çatısı altında aynı hizmetleri yürttüklerine işaret eden Güneş, "Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi bulunuyor ve güçlü bir teşkilat yapısıyla ülkemizin her köşesinde faaliyet gösteriyoruz. Şehrimizde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu mesajımızı bir kez daha vurgulamak için Yeşilay Haftası'nı 'Yeşilay Hep Benimle' mesajıyla kutlayacağız. Kırşehir'i bizimle birlikte kutlama yapmaya ve 'Yeşilay Hep Benimle' çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız