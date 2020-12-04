Kırşehir'de "yaya önceliği" denetimi yapıldı
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Kırşehir'de "yaya önceliği" denetimi yapıldı

04.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:50
Kırşehir'de

Kırşehir'de trafik ekipleri, halkın yoğun kullandığı caddelerde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

Kırşehir'de trafik ekipleri, halkın yoğun kullandığı caddelerde yaya önceliği denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan ve araç yoğunluğunun olduğu Terme, Ankara ve Lise caddelerinde yaya geçitlerinin doğru kullanılması, duyarlılığın arttırılması amacıyla uygulama yaptı.

Yaya geçişlerinin yoğun olduğu bölgelerde trafik güvenliğinin sağlanması, yayalara karşı sürücülerin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayanlar uyarıldı.

Kent merkezindeki 6 farklı noktada 15 trafik polisinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, trafik ışıklarının olduğu alanlarda ekipler, yayaların özellikle yaya geçitlerini kullanmaları, araçlara dikkat etmeleri, yolun karşısına geçerken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Trafik ekipleri, uygulamada drone da kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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