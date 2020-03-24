Kırşehir'de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Kırşehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan yasağa uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı. Koronavirüs önlemlerinin takibi için il merkezi ve ilçelerde ekipler oluşturan emniyet birimleri çalışma yaptı. Merkez ve ilçelerde oluşturulan ekipler, çalışması yasaklanan iş yerleri ve dışarı çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin takibi için kontrol yaptı. 12 ekip ve ilçelerdeki ekipler, 780 işletmeyi denetledi. Yasağa uymayan 65 yaş üstündeki 10 kişiye para cezası uyguladı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA