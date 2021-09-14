Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Haberler
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Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu koruma altına alındı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu koruma altına alındı.

Akpınar ilçesi kırsal alanında yaralı halde bir puhu kuşu bulan vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi.

Köye giden jandarma ve Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, puhuyu alarak Kırşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Burada koruma altına alınan ve tedavi süreci başlatılan puhu daha sonra doğaya salınacak.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırşehir'de yaralı halde bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı - Haberler
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