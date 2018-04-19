Kırşehir'de Yağlı Boya Karma Resim Sergisi Açılışı

Ahi Evran Üniversitesi'nde yerel sanatçıların eserlerinin yer aldığı Yağlı Boya Karma Resim Sergisi açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, rektörlük binasında açılan sergiyi ziyaret ederek tabloları inceledi.

Karakaya, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi organizasyonu ile açılan Yağlı Boya Karma Resim Sergisi'nde Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hatice Nevin Güven ile sanatçılar Aysel Şahin, Canan Karlı, Demet Hatunoğlu, Derya Yıldırım, Fatma Cansız, Gönül Yanık, Hüseyin Adıbelli, Hüseyin Altunsaray, Ömer Şahin, Pınar Akın, Şükran Yılmaz, Türkan Gül, Yasemin Karagöz ve Zübeyde Baltalık'ın yağlı boya tablolarının yer aldığını belirtti.

Gençlerin eğitiminde kültür ve sanat etkinliklerine de önem verdiklerini vurgulayan Karakaya, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Hande Kılıçaslan'dan bilgi aldı.