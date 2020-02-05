Kırşehir'de yağış nedeniyle kerpiç evin bir ölümü çöktü

05.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:14

Kırşehir'de, yağış nedeniyle bir bölümü çöken iki katlı kerpiç ev kullanılamaz hale geldi.

Bağbaş Mahallesi'ndeki iki katlı kerpiç evde, son günlerdeki kar ve yağmur nedeniyle sabah saatlerinde göçük meydana geldi.

Oturma odasının duvarını yıkılması nedeniyle çatısında da yıkıntılar oluşan evde yaşayan bir kişi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Başar A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA