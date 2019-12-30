Kırşehir'de yağış nedeniyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kırşehir'de yağış nedeniyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırşehir'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

30.12.2019 00:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 00:40
Kırşehir'de yağış nedeniyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kırşehir-Kayseri kara yolunda Hasan Hüseyin Tuna idaresindeki plakası alınamayan otomobil, Mucur ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilerek karşı şeride geçti.

Araçta sıkışan sürücü Tuna, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak 112 Acil Servis ambulansıyla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapanan Kırşehir-Kayseri kara yolu, aracın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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