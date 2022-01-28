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Kırşehir'de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

AA, Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Kırşehir'de jandarma ekiplerince yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekiplerince yaban hayvanları için ormanlık alanlara yiyecek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ve Asayiş timlerinin, çetin kış şartlarında yaban hayvanlarının yiyecek bulmasına yardımcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacı için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Asayiş timleri tarafından doğaya yiyecek bırakıldı" ifadeleri aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Jandarma, Kırşehir, Asayiş, Güncel, Haber

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