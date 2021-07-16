Kırşehir'de yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için 425 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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Kırşehir'de yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için 425 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kırşehir'de yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için 425 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'in 17 köyünde yaban hayatı çeşitliliğinin korunması amacıyla 425 kınalı keklik doğaya salındı.

Kırşehir'in 17 köyünde yaban hayatı çeşitliliğinin korunması amacıyla 425 kınalı keklik doğaya salındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Akın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünün Mucur ilçesine bağlı Gümüşkümbet ve Dalakçı köyleri arasındaki arazide düzenlenen 2021 Yılı Kanatlı Nakil ve Salımları Programı'na katıldı.

Kınalı keklikleri doğaya bırakan Vali Akın, bu kuşların yaban hayatının çeşitlendirilmesi ve korunması amacıyla doğaya salındığını ifade etti.

İl genelinde 17 köyde 425 kınalı kekliğin doğaya salındığını belirten Akın, "Yaban hayatının desteklenmesi ve doğal dengenin korunmasına katkı sağlayan kınalı keklikler, aynı zamanda doğada süneleri ve keneleri yemesinden dolayı zirai mücadeleye katkı sağlamaktadır. Ülkemizin önemli değerleri arasında yer alan yaban hayatını korumak hepimizin ortak görevidir." ifadelerini kullandı.

Vali Akın, Gümüşkümbet köyünü de ziyaret ederek çocuklar ve ekmek pişiren kadınlarla sohbet etti.

Programa, Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hasan Tezer ile ilgili kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Kırşehir'de yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için 425 kınalı keklik doğaya bırakıldı
Kırşehir'de yaban hayatı çeşitliliğinin korunması için 425 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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