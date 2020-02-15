Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi
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Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi

Kırşehir'de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.

15.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:40
Kırşehir'de 'vinç' üstünde intihar girişimi

'de iş merkezi inşaatındaki vince çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi Askerlik Şubesi Kavşağı'nda bir iş merkezinin inşaatında meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen A.Ö. (35) vince çıktı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de, vincin altına branda açtı. Vinç üzerindeki A.Ö., polis ve psikologun çabası sonucu 1.5 saatin ardından ikna edildi. A.Ö., ambulans ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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