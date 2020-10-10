Kırşehir'de Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine teşekkür belgesi verildi

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli İl Müftülüğü personeline teşekkür belgesi verdi.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli İl Müftülüğü personeline teşekkür belgesi verdi.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftü Yaman, Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan imam hatip ve müezzin kayyımlarla biraraya geldi.

Müftülük makamında düzenlenen programda konuşan Yaman, koronavirüs salgın döneminde sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için destek olan görevlilere teşekkür etti.

Yaman, "Koronavirüs salgınından tedbirler kapsamında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubundaki görevlilerimiz kent merkezi, ilçe, kasaba, köy ve mahallelerde hiçbir aksaklığa mahal vermeden görev yaparak, vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiler. Her şeyin en iyisini hak eden milletimize canı gönülden verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Müftü Yaman, imam hatip ve müezzin kayyımlara Vali İbrahim Akın tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner