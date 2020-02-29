Kırşehir'de uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 141 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 141 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendiği A.K'yi takibe aldı.
Şüpheli A.K'nin Kuşdilli Mahallesi'ndeki müstakil ikametine girmesi üzerine ekipler operasyon düzeledi. A.K'nin üzerinden yapılan aramada montunun iç cebine gizlenmiş, satışa hazır şekilde paketlenmiş 141 uyuşturucu hap bulundu. İkametinde ise 41 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA