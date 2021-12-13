Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, aracında uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 341 gram maddesi buldu.

Gözaltına alınan sürücü O.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.

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AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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