Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırşehir'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, uyuşturucu bulundurduğu ve satış yaptığı tespit edilen N.K'nın ikametine operasyon düzenledi.



Yapılan aramada satışa hazır 5 fişek ve 17 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu maddesi bulundu. Olayla ilgili N.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen N.K, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.