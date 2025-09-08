Haberler

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 442,5 Gram Madde ve 2.629 Hap Ele Geçirildi

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 442,5 Gram Madde ve 2.629 Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 442,5 gram uyuşturucu madde, 2.629 adet uyuşturucu hap ve 11 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklandı.

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu açıklanan Ağustos ayı asayiş verilerine göre; farklı adreslere yapılan baskınlarda hem gram hem de adet bazında bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmalarda; toplam 442,5 gram uyuşturucu madde, 2 bin 629 adet uyuşturucu hap ve 11 kök kenevire el konuldu. Emniyet ve jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları sürerken, yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Taraftarlar merakla bekliyordu! Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var

Milli Takımda sakatlanan Osimhen'den haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.