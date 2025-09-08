Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 442,5 Gram Madde ve 2.629 Hap Ele Geçirildi
Kırşehir'de polis ve jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 442,5 gram uyuşturucu madde, 2.629 adet uyuşturucu hap ve 11 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 kişi tutuklandı.
KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu açıklanan Ağustos ayı asayiş verilerine göre; farklı adreslere yapılan baskınlarda hem gram hem de adet bazında bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmalarda; toplam 442,5 gram uyuşturucu madde, 2 bin 629 adet uyuşturucu hap ve 11 kök kenevire el konuldu. Emniyet ve jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik çalışmaları sürerken, yapılan çalışmalarda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR