Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

27.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:02

Kırşehir'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Çiçekdağı ilçesi Köseli beldesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan incelemede evin çeşitli yerlerinde ve bahçesindeki tandırlıkta 250 gram kubar esrar ele geçirildi, M.K, İ.A, S.A. ve M.C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA