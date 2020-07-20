Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılan kubar esrar ele geçirildi.

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 410 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılan kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ham maddesi üretimi ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmada, merkeze bağlı Özbağ beldesi Örcün Mahallesi'nde bir ikametin bahçesinde 410 kök Hint keneviri bitkisi, evin odalarında ise kurutulmaya bırakılan 168 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Uyuşturucu malzemelerine el koyan jandarma ekipleri, ikamet sahibi A.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA