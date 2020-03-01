Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

01.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:50

Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonda 32 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Ahi Evran Mahallesi'nde bir parkta uzun süredir bekleyen K.S'nin üzerine arama yaptı.

Şüpheli K.S'nin üzerinden yapılan aramada kağıtlara sarılmış poşet içinde 32 uyuşturucu hap bulundu.

Polis ekiplerince "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.S, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA