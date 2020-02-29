Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.

29.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:29
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan çalışmalarda 114 uyuşturucu hap ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından A.K'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramada 41 gram uyuşturucu esrar maddesi ile üzerinde ise 141 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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