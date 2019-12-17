Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

17.12.2019 10:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:20

Kırşehir'deki operasyonda içime hazır olarak paketlenmiş 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kırşehir-Kaman kara yolu Savcılı köyü istikametinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, paspasların altına gizlenmiş vaziyette içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü R.B, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA