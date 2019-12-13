Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu
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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

Kırşehir'deki operasyonda 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

13.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40
Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

'deki operasyonda 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.


Araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.S, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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