Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

13.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40

Kırşehir'deki operasyonda 66 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Özbağ beldesi kavşağında yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, torpido gözüne gizlenmiş 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.S, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA