Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

21.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18

Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mucur'un Budak köyünde bir ikamette uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

B.Ş'nin ikametine düzenlenen operasyonda, evin farklı odalarının duvarlarına delinerek esrar gizlendiği belirlendi. Aramalarda 300 gram kubar esrar ile bahçedeki saksılara dikilmiş 2 kök Hint kenevirini ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, B.Ş'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA