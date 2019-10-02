Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

02.10.2019 12:38

Kırşehir'in Kaman ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaman ilçesinde, polis ekipleri içindekilerden şüphelenerek bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli araç Sarıuşağı Mahallesi'ne kadar kaçtı. Burada diğer ekiplerin de desteğiyle şüpheliler yakalandı.

Otomobilde yapılan aramanın ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla V.G. E.L. A.T. ve Y.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makama sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA