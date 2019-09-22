Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu

22.09.2019 16:54

Kırşehir'de bir evde Hint keneviri, esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı bir köyde uyuşturucu imal edildiği ihbarı üzerine çalışma yapıldı.

Köydeki bir müstakil evde yapılan incelemede, 75-100 santimetre boyunda 58 kök Hint keneviri, bin 850 gram esrar maddesi, 1 hassas terazi ve 5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA