Kırşehir'de usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı
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Kırşehir'de usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı

Kırşehir'de usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, su ürünleri av yasağını ihlal eden 6 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kırşehir'de, su ürünleri av yasağını ihlal eden 6 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 15 Mart 2021 tarihinde başlayan su ürünleri av yasaklarının bugün sona erdiği belirtildi.

Geçen sürede ekiplerin av yasakları konusunda denetim yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Müdürlüğümüz su ürünleri kontrol birimimizce av yasakları döneminde, avlak sahalarında, karaya çıkış noktalarında, satış yerlerinde ve yetiştiricilik tesislerinde toplam 125 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde sahipsiz 2 bin 500 metre uzatma ağ, 200 kerevit pinteri ve çok sayıda tırıvırıya el konulmuştur. Yine bu denetimlerde usulsüz avcılık yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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