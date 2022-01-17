Kırşehir'de üroloji tedavileri için alınan yeni cihaz hizmet vermeye başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üroloji ameliyatları için alınan endovizyon cihazının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hastanede hizmete alınan endovizyon cihazının, üroloji ameliyatlarında kullanılmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üroloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Erol Erşekerci, cihazın üroloji ameliyatlarında başarılı sonuçlar almalarına katkı yapacağını aktardı.

Üroloji ameliyatlarının bir çoğunu kapalı ameliyatların oluşturduğunu vurgulayan Erşekerci, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde kapalı taş cerrahisi, prostatın kapalı ameliyatları, böbreğin kapalı ameliyatları gibi birçok ameliyat geçmişten beri başarı ile yapılmaktadır. Hastanemize alınan endovizyon cihazı son teknoloji olup, hastalarımıza daha iyi hizmet vermemize yardımcı olacaktır. Bu cihazın hastanemize kazandırılmasında katkısı olan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Bulut ve Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Ali Güneş'e teşekkürlerimizi sunarız."