Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu

Kırşehir'de el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlayan üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanında tanıtım çadırları kuruldu.

Kırşehir'de el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlayan üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanında tanıtım çadırları kuruldu.

Cacabey Meydanı'nda Kadın Emek Pazarı adıyla kurulan ve 10 gün açık kalacak çadırlarda çeşitli kurslarda eğitim alan 33 kadının ürettiği el emeği giysiler, süs eşyaları, takı, tasarım ürünleri yer alıyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kadın Emek Pazarı'nın açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahi Çarşısı yakınında her yıl açılan pazarın bu yıl Cacabey Meydanı'na taşındığını söyledi.

Kurslarda eğitim gören kadınların el işi ürünlerini pazarlayarak ailelerine katkı yaptığını vurgulayan Araz, şöyle konuştu:

"Bu yıl talep fazla olunca ve kadınlarımıza da katkı sağlar düşüncesiyle Kadın Emek Pazarı için meydanda 4 çadır kurduk. Duyan kadınlarımız müracaat ettiler. Bize müracaat eden 3 kadının tamamına karşılık verdik, yer gösterdik. Talep artarsa çadırlarımızın sayısını artırabiliriz. Dışarıda hiçbir kadınımızı bırakmayacağız. Onların el emeklerine saygımız var."

Ürünlerini sergileyen Cansu Öztürk de bu yıl Kadın Emek Pazarı için kent meydanına çadırlar kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada daha çok kişi ürünlerimizi görüyor. Daha çok ürünümüzü satma imkanımız oluyor ve gelir elde ediyoruz." dedi.

Hanım Yalınkılıç da Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki kurslara katılarak el sanatları öğrendiğini dile getirerek, "Burayı bize hazırladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kolyeler, bebekler, çantalarımız var. Bunlarla evimize katkı oluyor, harçlığımız çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız