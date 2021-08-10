Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu

Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlayan üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanında tanıtım çadırları kuruldu.

Kırşehir'de el emekleriyle aile bütçelerine katkı sağlayan üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanında tanıtım çadırları kuruldu.

Cacabey Meydanı'nda Kadın Emek Pazarı adıyla kurulan ve 10 gün açık kalacak çadırlarda çeşitli kurslarda eğitim alan 33 kadının ürettiği el emeği giysiler, süs eşyaları, takı, tasarım ürünleri yer alıyor.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Kadın Emek Pazarı'nın açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ahi Çarşısı yakınında her yıl açılan pazarın bu yıl Cacabey Meydanı'na taşındığını söyledi.

Kurslarda eğitim gören kadınların el işi ürünlerini pazarlayarak ailelerine katkı yaptığını vurgulayan Araz, şöyle konuştu:

"Bu yıl talep fazla olunca ve kadınlarımıza da katkı sağlar düşüncesiyle Kadın Emek Pazarı için meydanda 4 çadır kurduk. Duyan kadınlarımız müracaat ettiler. Bize müracaat eden 3 kadının tamamına karşılık verdik, yer gösterdik. Talep artarsa çadırlarımızın sayısını artırabiliriz. Dışarıda hiçbir kadınımızı bırakmayacağız. Onların el emeklerine saygımız var."

Ürünlerini sergileyen Cansu Öztürk de bu yıl Kadın Emek Pazarı için kent meydanına çadırlar kurulmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Burada daha çok kişi ürünlerimizi görüyor. Daha çok ürünümüzü satma imkanımız oluyor ve gelir elde ediyoruz." dedi.

Hanım Yalınkılıç da Neşet Ertaş Kültür Merkezi'ndeki kurslara katılarak el sanatları öğrendiğini dile getirerek, "Burayı bize hazırladığı için belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kolyeler, bebekler, çantalarımız var. Bunlarla evimize katkı oluyor, harçlığımız çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu
Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu
Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu
Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Bülent Tüfenkci Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Yonca Evcimik Şahan Gökbakar Seren Serengil
Spor Muslera Merve Çoban Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de üretici kadınların ürünlerinin sergilenmesi için kent meydanına çadırlar kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:46:21. #1.15#

title