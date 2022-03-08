Kırşehir'de üreten kadınlar standı ve resim sergisi açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolaysıyla üreten kadınlar standı ve resim sergisi açıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde hazırlanan standın ve serginin açılışını Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve protokol üyeleri yaptı.

Sergi ve standı gezen Vali Akın, yaptığı konuşmada, kadınların haklarını geliştirmek adına çok önemli düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Kadınların bilimden sanata, ekonomiden ticarete, eğitimden spora kadar her alanda toplumsal hayatın içerisinde yer aldığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız ancak kadına şiddet konusunu asla kabul etmiyoruz. Kadına şiddet hadiselerinin son bulmasını ümit ediyor, bu konudaki mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açılan stantlarda kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini inceledik. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan ve kadınlarımızın becerilerini sergilediği stantlarda aynı zamanda kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme broşürleri de dağıtılmaktadır. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum."

Jandarma ve polis ekipleri de stantta kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, kurum amirleriyle çok sayıda kişi katıldı.