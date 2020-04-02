Kırşehir'de üniversitenin katkısıyla koronavirüs testi yapılacak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) katkılarıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Kırşehir'de yapılacağı bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) katkılarıyla, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin Kırşehir'de yapılacağı bildirildi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan ortak kullanım protokolü ile hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Bakanlık tarafından Kovid-19 için "referans tanı laboratuvarı" olarak yetkilendirildi.

Tıp fakültesi öğretim elemanlarının yoğun gayretleri sonucu eksiklerin tamamlandığı laboratuvarın sorumlu hekimi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Milletli Sezgin oldu.

Tanı laboratuvarı sayesinde Kovid-19 teşhisi için hastalardan alınan numuneler Ankara'ya gönderilmeden Kırşehir'de çalışılacak ve tanılar çok daha hızlı konulabilecek.

Kovid-19 RT-qPCR testinin yapıldığı tanı laboratuvarında, tıp fakültesine ait olan ve salgınla mücadele sürecinde Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanımına tahsis edilen "real time PCR" cihazında moleküler yöntemlerle pandemik virüs testi yapılabilecek.

Kaynak: AA