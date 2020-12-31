Kırşehir'de üniversite öğrencilerine online girişimcilik semineri

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), online bağlantı ile üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik semineri düzenledi.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), online bağlantı ile üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik semineri düzenledi.

Kırşehir TSO'dan yapılan açıklamaya göre, online semineri odanın eğitim-araştırma sorumlusu Halil Ekicioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akgül verdi.

Ekicioğlu ve Akgül, sunumlarında, iş planı, girişimcilik, kurulması planlanan işletmenin hukuki statüsü, finansal plan, yönetim planı, yer seçimi, pazarlama ve potansiyel müşteriler konularında üniversite öğrencilerine bilgi verdi.

Eğitim seminerinde Kırşehir TSO Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız