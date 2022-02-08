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Kırşehir'de uluslararası müzik konferansı düzenlenecek

AA, Abdullah Yıldız - Kültür Sanat
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Kırşehir'de uluslararası müzik konferansı düzenlenecek

UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, 17-18 Mayıs'ta uluslararası müzik konferansı düzenleneceği bildirildi.

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, 17-18 Mayıs'ta uluslararası müzik konferansı düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliğinde yapılacak "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı"nın 17-18 Mayıs'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Belediyenin ev sahipliğindeki konferansın yüz yüze düzenleneceği vurgulanan açıklamada, Japonya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan gibi ülkelerden katılımcıların da etkinliklere çevrim içi katılacağı aktarıldı.

Konferansta bilimsel konuşmacıların yanı sıra UNESCO müzik şehirlerinden fikir ve tecrübelerin de paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konferansta müzikle beraber farklı alanlardan akademisyenler, eğitimciler ve öğrenciler için önemli paylaşımların gerçekleştirileceğini umuyoruz. Dünyadaki UNESCO müzik şehirlerinden isteyen herkesin verilen link adresindeki konulardan biri veya birkaçı hakkındaki maksimum 20 dakikalık konuşmalarını dört gözle bekliyoruz."

Açıklamada, tüm UNESCO müzik şehirlerinde yaşayanların Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak konferansa katılabileceği, kentlerindeki müzik kültürünü anlatma imkanı sunulacağı aktarıldı.

AA / Abdullah Yıldız - Kültür Sanat

Ahi Evran Üniversitesi, 18 mayıs, Kırşehir, Müzik, Kültür Sanat, Haber

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