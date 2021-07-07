Kırşehir'de Ulusal Müzik Çalıştayı'nda Abdal müzik kültürü değerlendirildi

Müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Türkiye'den ilk ve tek şehir olan Kırşehir 'de düzenlenen Ulusal Müzik Çalıştayı başladı.

Müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Türkiye'den ilk ve tek şehir olan Kırşehir 'de düzenlenen Ulusal Müzik Çalıştayı başladı.

Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğinde Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan çalıştay, iki gün sürecek. Çalıştayda, kentteki Abdal müzik ustaları Neşet Ertaş'ın sevilen bozlak ve türkülerini seslendirdi.

Çalıştayın açılış programına çevrim içi katılan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, dünyada Yaratıcı Şehirler Ağı'nın 246 üyesi olduğunu, Türkiye'den de 6 şehrin bulunduğunu söyledi.

Müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na Türkiye'den alınan ilk ve tek şehrin Kırşehir olduğunu ifade eden Oğuz, "Kırşehir, bütün süreçleri başarıyla yürüttü. Bunun sonucunda 30 Ekim 2019'da müzik alında UNESCO Yaratıcı Şehir unvanını aldı. Kırşehir, müzik kültürünün şehrin kalkınmasına nasıl entegre edildiğini, müzik endüstrisine nasıl dönüştürdüğünü ve bu potansiyele güçlü bir şekilde sahip olduğunu başarılı şekilde ortaya koymuştur." diye konuştu.

Kırşehir'in 4 yıllığına Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını hatırlatan Oğuz, "Geçen sürede taahhütlerini yerine getirmesi halinde bir 4 yıl daha bu ağa alınması söz konusu olacaktır. Bunun için ulusal ve uluslararası iş birliğine devam etmek gerekiyor. Kırşehir'in 2023'e çok iyi bir şekilde hazırlanmasını ve yeni bir 4 yıl daha Yaratıcı Şehir unvanını sürdürmesini diliyoruz." dedi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın da kökeni Orta Asya'ya kadar dayanan Abdallık geleneği ve bozlak kültürünün yaşatıldığı en önemli merkezlerden Kırşehir'in, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Şemsi Yastıman gibi bir çok saz ve söz ustasının yetişmesine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da kentin müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasında Abdal geleneğinden gelen sanatçıların katkılarının büyük olduğunu, çalıştay ile bozlak kültürünün bilimsel açıdan ele alınmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Parlak ve KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt da Abdal kültürünün gelişimi ve yaşatılması için yapılması gereken çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığından "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü alan Abdal davul ustası Adem Göçer de çalıştaydan Abdal kültürünü yaşatanlar için güzel sonuçlar çıkmasını diledi.

Bu kültürü yaşatmaya gayret ettiklerine vurgu yapan Göçer, "Kırşehir'in UNESCO'ya girmesi için Abdallarımız çok büyük fedakarlıklar yaparak çalıştılar. Ben de yaşayan insan hazinesi olarak hizmetimden geri kalmadan kültürümüze hizmet etmeye devam ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız