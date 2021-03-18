Kırşehir'de üç meslek lisesine proje desteği
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Kırşehir'de üç meslek lisesine proje desteği

18.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:39
Kırşehir'de üç meslek lisesine proje desteği

Kırşehir'de üç meslek lisesinin "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile desteklendiği bildirildi.

Kırşehir'de üç meslek lisesinin "Mesleki ve Teknik Eğitimde 1000 Okul Projesi" ile desteklendiği bildirildi.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının projesine dahil edilen ve desteklenen Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle değerlendirme toplantısı yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında okullarda beş ana başlık altında geliştirme ve destekleme faaliyetleri yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, "Bunlar, okullarımızın fiziki ortamlarının geliştirilmesi, yönetici ve öğretmenlerin desteklenmesi, temel becerilerin desteklenmesi, kişisel gelişimin desteklenmesi ve öğrenci velilerimizin desteklenmesinden oluşmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, proje çerçevesinde "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" etkinliği başlatıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi gönüllü öğrencileri, Kırşehir Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Fatma Muzaffer Mermer Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Aşıkpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nden sanata eğilimli ve gönüllü öğrencilere resim ve müzik alanlarında bilgi ve birikimlerini çevrim içi ortamda aktaracak."

Üç okulun öğretmenlerine farklı konularda çevrimiçi bağlantı ile eğitim verildiği aktarılan açıklamada, meslek liselerindeki öğrencilerin gelişimi için farklı iş birliklerinin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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