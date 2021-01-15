Kırşehir'de Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi
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Kırşehir'de Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi

15.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:25
Kırşehir'de Türkiye Kamu-Sen üyelerinden ek zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilciliği üyeleri, "ek zam" talebinde bulundu.

Türkiye Kamu-Sen Kırşehir İl Temsilciliği üyeleri, "ek zam" talebinde bulundu.

PTT Kırşehir Şubesi önünde toplanan sendika üyeleri, zam talebini içeren mektuplarını Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdi.

Burada açıklama yapan Kırşehir İl Temsilcisi Bilal Türk, memur ve emeklilerin maaş artışlarının Türkiye'nin gerçekleriyle örtüşmediğini ileri sürdü.

Ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesini talep ettiklerini vurgulayan Türk, şunları kaydetti:

"Maaşları telafi etmek ve alım gücünü yükseltmek amacıyla memur ve emeklilere de bir destek paketi açıklanmasını ve kamu görevlilerine ek zam verilmesini talep ediyoruz. Hazırladığımız gerçek maaş bordrolarını da mektubumuza ekledik ve kamu çalışanlarımızın içinde bulunduğu zorluğu ortaya koyduk. Yetkililerin memurlarımızı enflasyona ve ekonomik olumsuzluklara ezdirmeyeceğini umuyor, maaşlardaki erimeyi telafi edecek ek bir zamla salgınla mücadelenin kahramanlarının yüzlerinin güldürmesini bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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