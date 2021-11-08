Kırşehir'de TÜGVA mobil tırında öğrencilere teknoloji sevdiriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı ( Tügva ) seyyah icazethane mobil tırı, Kırşehir'de öğrencilere teknolojiyi sevdiriyor.

TÜGVA Kırşehir Temsilciğinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'e getirilen mobil tır, cuma gününden itibaren farklı yerlerde öğrencileri ağırlıyor.

Cuma günü 3 okul ziyaretinin ardından tır, Cacabey Meydanı'nda öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Öğrenciler, mobil tırdaki sanal gerçeklik gözlükleri, uçuş simülatörü, 3D yazıcı, jeneratör elektriğinin oluşum-iletim düzeneği, tesla bobini, mikroskop, biyoloji materyalleri, ahşap bulmaca ve zeka oyunlarıyla güzel vakit geçirdi.

TÜGVA Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, meydanda yaptığı açıklamada, mobil tırın cuma gününden itibaren Kırşehir'de öğrencilerle buluştuğunu söyledi.

Daha önce yapılan 3 okul ziyaretinin ardından farklı eğitim kurumlarındaki faaliyetlerle öğrencilere teknolojinin sevdirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Özdemir, seyyah icazethane mobil tırına yoğun ilgi gösterildiğini kaydetti.

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