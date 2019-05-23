Kırşehir'de Tügva'dan Gençlere İftar

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl temsilciliği Ramazan ayı münasebeti ile gençler için iftar programı düzenledi.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Veli Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

İftar öncesi konuşan TÜGVA Kırşehir İl Temsilcisi Sergen Özdemir, ramazanı, ruhuna uygun geçirmek için birlik beraberliği temsil eden etkinlikler düzenlediklerini anımsattı.

Manevi atmosferin tavan yaptığı ramazan ayında din, dil, ırk, siyaseti gözetmeksizin vatandaşlarla aynı sofrada oturup iftarı birlikte açtıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Her zaman dostluğun ve kardeşliğin temsili olmak için çıktığımız bu yolda, gecesini gündüzüne katarak çalışan gönüllülerimiz için ümit verici hizmetler yapıyoruz. İyilik odaklı çalışmaların giderek artacağı ve tüm Türkiye'de yaygınlaşacağına inanan TÜGVA gönüllülerinin gerçek bir aile olduğunu her fırsatta gösteriyoruz. İnşallah bu etkinliklerimizi gücümüz nispetinde devam ettireceğiz. Organizasyonumuza katılan ve soframıza iştirak edip bizimle iftarını açan tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazanı şerifin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."

Programa kentte eğitim gören üniversite ve lise öğrencilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA