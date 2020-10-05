Kırşehir'de traktörün altında kalan çiftçi öldü
05.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 05.10.2020 14:38
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Kırşehir'in Akpınar ilçesinde traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Büyükabdiuşağı köyünde Kamber Akbulut, 71 AF 663 plakalı traktörüyle tarlasını sürdükten sonra köye dönmek için yola çıktı.
Tarla çıkışında durdurduğu traktöründen inen Akbulut, bu sırada hareket eden aracın altında kaldı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ekibi, Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız